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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الحكومة: وضع كورونا قد ينقلب 180 درجة نتيجة الاستهتار

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:02 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على كسر حاجز الإصابات بفيروس كورونا 300 إصابة يوميًا، قائلًا: إن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا الشهر الكريم وتوقعنا ذلك وتوقعنا دفع ثمن ذلك.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن الأرقام ما زالت ضمن قدرات النظام الصحي الاستيعابية سواء في المستشفيات أو نزل الشباب وكافة الأماكن المخصصة للعزل، والتي أعلن عنها مسبقًا لكنه شدد أن هذا لا يعني رسالة طمأنينة في المطلق للجماهير حتى ينطلق الناس في الشوارع.

وتابع: "لا بد أن نحذر ليس معنى أن تعود الحياة تدريجيًا أو أن طاقتنا الاستيعابية مازالت قائمة أن ذلك يعني زوال الخطر، مع فيروس كورونا لا توجد ضمانات وما بين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة بشكل دراماتيكي نتيجة الاستهتار والتسيب".

وأعرب عن توقعاته أن تشهد الشوارع ازدحامًا مضطردًا قبل العيد خلال الأسبوعين القادمين موجهًا رسالته للجماهير: "هذا رمضان وعيد استثنائيين ويجب ألا يتم التعامل معهما كما السنوات السابقة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لدولة أن تدعي أنها سيطرت على الفيروس.

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