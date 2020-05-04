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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رغم نجاحها.. نهى عابدين تعتزل التمثيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:02 م
الفنانة نهى عابدين
الفنانة نهى عابدين
منار إبراهيم
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أعلنت الفنانة نهى عابدين، اعتزالها مجال الفن والتمثيل، مشيرة إلى أنها فكرت في هذا الأمر، خلال الفترة الماضية ولم تتخذ القرار بسهولة.

وشاركت "نهى" منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" قالت فيه: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

واتخذت نهى عابدين القرار رغم تحقيقها نجاح كبير من خلال مشاركتها في مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين، بالإضافة إلى دورها في مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنانان حمدي الميرغني وأوس أوس، واللذان يعرضان خلال موسم رمضان الجاري.

يذكر أن نهي عابدين دخلت لعالم الفن عام 2009، حيث قدمت دور ثانوى فى مسلسل "برة الدنيا"، من بطولة شريف منير، بعدما قدمها المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "كاريوكا"، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس"، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا"، "طلعت روحى".

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