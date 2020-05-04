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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رجال الأعمال: ملف الصناعة أبرز اهتمامات الحكومة خلال الفترة الحالية

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:58 م
عمرو فتوح
عمرو فتوح
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمت بملف الصناعة ووضعته ضمن أولى اهتماماتها خلال الفترة الحالية.

وأوضح "فتوح" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا مع الصناع، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة، للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

وأشار "فتوح" إلى أن الصناع طالبوا بوضع حد لملف استيراد السلع التي لها مثيل هنا في مصر، بالإضافة إلى المطالبة بعودة العمل بكافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر مثل الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعي لضمان استمرار العمليات الإنتاجية وزيادة حركة الإنتاج.

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