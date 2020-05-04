كوبا: 876 متعافيًا من كورونا حتى الآن

قالت سلطات الصحة في كوبا، اليوم الإثنين إن 49 شخصا تعافوا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 876.ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة الكوبية: إن هؤلاء الأشخاص أجريت لهم فحوص (بي.سي.آر) الحاسمة التي أكدت عدم وجود أي أثر للمرض الذي يسببه فيروس (سارس-كوف2).وأردف يقول في إفادة صحفية يومية بخصوص الجائحة إن شخصين توفيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 حتى الآن بمعدل وفاة 4.1%.وقال فرانسيسكو: إن كوبا هي الدولة الثانية عشر في ترتيب الدول الأكثر تضررا بالفيروس في الأمريكتين من حيث معدل الوفاة.. مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في كوبا حتى الآن بلغ 1668.