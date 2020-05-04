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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم 12 ألف منشأة حكومية لمجابهة كورونا بالغربية

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:58 م
تعقيم
تعقيم
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له اليوم، انتشار فرق الطب الوقائي في جميع قرى ومراكز المحافظة لتعقيم المنشآت العامة والمصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون لتعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وأضاف أن حملات التعقيم انتهت من تطهير وتعقيم 11868 منشأة حكومية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأوضح محافظ الغربية، أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت 2333 مسجدا و102 كنيسة، و1725 مدرسة، و5359 شوارع وميادين رئيسية، و801 موقف سيارات، و700 منشأة صحية، و396 سوقا، و23 محاكم، و271 بنكا، و158 قسم شرطة.

وأكد المحافظ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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