كأنهم بمأمن من كورونا.. زحام في «تطون» بالفيوم دون مراعاة لإجراءات الوقاية

شهدت قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، زحاما شديدا رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة بمنع التجمعات لسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال هشام راشد، أحد أبناء القرية، إن هذه التجمعات تحدث دائما في القرية دون وجود وعي من المواطن، ولكن لا يأخذون حذرهم، حيث يتكدسون بشوارع القرية، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة وانتشار لكورونا، رغم التحذيرات المستمرة والتنبيهات بالحد من الزحام والتجمعات لمنع انتشار المرض بين المواطنين.وكان قد شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات يومية للتأكد من إلتزام المواطنين وعدم وجود تجمعات أو زحام، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد حرصًا من القيادة السياسية على سلامة المواطنين.