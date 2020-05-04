صوامع الإسكندرية تستقبل 48 ألف طن أقماح محلية

استقبلت صوامع الإسكندرية، اليوم الإثنين، أقماحًا محلية بإجمالي 48485.195 طن طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة حتى الآن.وصرح المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن لجنة استقبال القمح المحلي تتشكل من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، قد استقبلت دفعة جديدة من القمح المحلي.وأشار «سعد الله» إلى أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020، قد بدأ منذ يوم 15 أبريل في موعده كل عام، إذ استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.