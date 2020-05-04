«الأوقاف» تكشف توجهات مخترقى حظر الصلاة بالمساجد فى الإسكندرية

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الناس لديها عواطف جياشة تجاه المساجد، والجائحة التي نمر بها لم تحدث منذ الكوليرا، ولم تكن بهذا الشيوع والانتشار.وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "لسنا ضد الصلاة في المساجد، ولا ضد صلاة التراويح، وإنما نهتم بصحة الإنسان، والمصلين".ولفت إلى أن الجماعات المتناثرة التي تخترق قرار إغلاق المساجد، إما أنهم بعض الأفراد يريدون تسجيل هدفا ويقولون اخترقنا الحظر، أو بعض الناس بدافع عواطفها الجياشة.وأكد أنه حدثت واقعة اختراق واحدة بالإسكندرية، وتم إنهاء خدمة العامل الذي فتح الزاوية لـ13 فردًا يُشك في أن توجهاتهم إخوانية أو سلفية.