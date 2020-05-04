مشرف تمريض بـ«عزل العجمي»: ندعم المرضى نفسيًا.. وتربطنا بهم علاقة صداقة

مع بداية أزمة فيروس كورونا، قرر أن يكون في الصفوف الأولى لعلاج المصابين، وبعد قضاء مدته الأولى، لم يكتفي بذلك بل طالب بالاستمرار بالعمل، الذي كان بمثابة نقطة فارقة في حياته المهنية، مما جعل لديه إصرار وعزيمة، وتضحيه مقابل إنقاذ حياة المرضى، ومع خروج كل حالة منهم كانت بداية لأمل جديد.يقول محمد إبراهيم 32 عامًا، مشرف تمريض، إنه يعمل ضمن فريق مستشفى العجمي النموذجي، وأنه متواجد في المستشفي منذ بداية مرحلة التجهيز، حيث كانت التجهيزات للعزل الصحي تتم بطريقة غير اعتيادية، بل لها تعليمات خاصة في الغرف، والمسارات، ومستلزمات الطاقم الطبي، ثم التدريبات على مكافحة العدوى، وكيفية ارتداء البدلة الواقية، وذلك كان لمدة أسبوع قبل دخول الحالات للعزل.وأضاف لـ«الدستور»: «في البداية كانت هناك رهبة من الجميع، لذلك رئيسة التمريض اجتمعت بنا، وطلبت مني أن أكون أول من يستقبل الحالات برغم أني عملي الأساسي هو مشرف الدور الثالث، ولكني تعاملت على الفور دون تفكير سوى في كسر الرهبة، وكان التعامل الأول مع شئ مجهول، واستلمت أول حالتي إصابة دخلت لمستشفى عزل العجمي، ولم اشعر حينها بأي خوف، وكان جميع زملائي بجانبي، لمساعدتي على إرتداء البدلة الواقية، ومنذ استلام أول حالات أصبحت إحدى فريق التمريض الذي يتعامل بشكل مباشر مع المرض، وذلك لمدة شهر كامل، ثم 15 يوما في الدور دون التعامل مع المرضى، وذلك بسبب عمل المسحة والعزل بعيدًا عن الحالات تأهبًا للخروج في أجازة».وواصل حديثه: «اليوم في العزل، يكون كله مع المرضى، حيث نتابع المريض باستمرار، ولدينا مرور على الحالة عدة مرات بأوقات معينة، ويكون ذلك بارتداء الوقايات، وارتداء البدلة في المرة الواحدة لا يقل عن 3 ساعات، حيث لا يمكن الدخول على المريض بدون تلك البدلة»، مشيرا إلى أن التمريض الذي يتعامل مباشرة مع المريض، لابد بعد انتهاء عمله وتنفيذ العلاج، وقياس العلامات الحيوية، أن يتوجه الممرض إلى غرفته لا يتعامل أو يختلط مع أي أحد، لذلك كنا نشارك في تدريب تمريض العزل الجدد مع فريق مكافحة العدوي وذلك للخبرة التي اكتسبناها في العمل منذ بداية أزمة كورونا.وتابع: «نعمل على التقرب من المرضى، فكل منهم لديه قصة، وكنا نتشارك معهم ما يمرون به، بسبب حالاتهم النفسية فأكثر الحالات تدخل المستشفى يسيطر عليها فكرة الموت، ونكون بجانبهم دائما في محاولة للتخفيف عنهم من خلال أشياء بسيطة تسعدهم كتوزيع الورود عليهم، وإدخال الفرحة على قلوبهم بعمل أعياد ميلاد لبعض المرضى، بجانب الاحتفال بشفائهم والذي يعطي طاقة إيجابية للحالات الأخرى، ولنا أيضًا، وبرغم أننا عند خروج حالة تعافي يمكن أن نستلم في المقابل 8 حالات إصابة أو أكثر ولكن خروج حالات الشفاء يكون داعم لنا على استكمال مهمتنا».وأشار إلى أن هناك الكثير من المواقف المؤثرة في مستشفى العزل، ومنها استقبال الأطفال خاصة بدون والديهم، وهذا يتطلب منا أن نكون بجانبهم للتخفيف باستمرار والتحدث معهم دائما، حتى لا يشعروا بالعزلة، فضلًا عن تواجد حالات من كبار السن كثيرة، والتي نكون في قمة سعادتنا عند تماثل حالة منهم للشفاء، برغم الأعمار التي تجاوزت الـ70، وقضاء فترة كبيرة في المستشفى، فكان يربطنا علاقة صداقة بجميع المرضى ونجلس معهم لسماع مشلكلهم والحديث معهم، ولدينا جروب نتواصل معهم فيه سواء عند احتياجهم لشئ أو كنوع من المرح وذلك استمر حتى بعد خروج الحالات وتعافيها فجميع المرضى يتواصلون معنا ونطمئن عليهم، ويطمئنون علينا.