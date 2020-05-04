كيف ورطت الجماعات الإرهابية «عشماوي» في قتل رجال الجيش؟

تشهد الحلقة الحادية عشر من مسلسل الاختيار، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103، أحداث مثيرة وقوية، خاصة بعد قتل عشماوي برفقة عدد من التكفيريين عدد من جنود الجيش المصري وهم يبتسمون له ويحيونه.لذا ترصد "الدستور" كيف ورطت الجماعات الإرهابية "عشماوي" فى قتل رجال الجيش بدم بارد، في سياق السطور التالية:-سيارة يستقلها عدد من جنود الجيش المصري وهم يبتسمون للسيارة الأخرى بجانبهم دون الشعور بأي غدر من الآخرين، وبمجرد أن قرر أحد الجنود تحية الخائن عشماوي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي أطلقوا عليهم الرصاص حتى استشهادهم.الأمر لم ينتهي عند هذا الحد؛ بمجرد الانتهاء من العملية التي كان مخطط لها شعر عشماوي بالتذبذب والندم، وظل يتذكر هؤلاء الجنود وكيف كان يدربهم أثناء وجوده في الخدمة بقوات الصاعقة في الجيش المصري، وظلت تراوده الكوابيس حتى تحدث مع الجهادي عماد الدين صديقه، ورفيقه الذي كان معه في عملية اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.دار الحوار بين عماد الدين وعشماوي كالآتي: "الجهاد في سبيل الله لا يضاهيه أي عبادة تانيه.. القتل زي زي أي حاجة في الدنيا صعب في أوله وأول حاجة هي بتبقي أصعب حاجة ولا يمكن أن تنساها"، ليرد عليه عشماوي قائلًا: "إزهاق الروح مش سهل يا عماد"، ليأتي الآخر بعلاجه قائلًا: "علاج اللي إنت فيه هو إنك تقتل تاني عشان تخلص من اللي حاسه"، وطلبوا منه قتل الجنود بأقصى سرعة حتي لا يشعر بالذنب.وبمجرد الانتهاء من صلاته برفقة الجهاديين طلب من المسئول عنهم أن يخرج في "غزوة" جديدة وقتل الجنود المصريين بدم بارد ليصبح القتال عنده أمر طبيعي وسهل عليه -علي حد قوله-.جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.