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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف تفاصيل إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادة الإعدادية

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:41 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وقالت خلال منشور رسمي للمديريات التعليمية، بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي:

تعلن نتيجة العام الدراسية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية: تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من أعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.

بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا: تعلن النتيجة بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة اقصاها اسبوعين من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.

ويتولى مدير التعليم العام في كل مديرية تعليمية، إعداد تقرير إلكتروني عن كل مرحلة (تسليم المشروعات البحثية، تقدير المشروعات، إعلان النتيجة) لكل مدرسة، وذلك لرفعها لوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعليمات رسمية عاجلة علي مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، حول إجراءات استلام المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي هذا العام.

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