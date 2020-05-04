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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأسمر».. «البيئة» تنقذ نسرًا مهددًا بالانقراض

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:33 م
نسرا مهدد بالانقراض
نسرا مهدد بالانقراض
أريج الجيار
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نجحت وزارة البئية من خلال محمية "أبوجالوم" في إنقاذ نسر من نوع "جريفون Griffon Vulture"، واسمه العلمي "Gyps fulvus"، ويطلق عليه كذلك "النسر الأسمر"، ويعد من أكبر الطيور الجارحة، عثر عليه حيازة مواطن بالمخالفة للقانون، بالتعاون مع مجلس المدينة وقسم شرطة دهب بمحافظة جنوب سيناء وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني وحقوق الحيوان.

البداية بورود بلاغ إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من أحد المهتمين بالحياة البرية يفيد حيازة مواطنين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لنسر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الحياة البرية، بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وخاصة اتفاقية "سايتس"، حيث إن "النسر الأسمر" مدرج في الملحق الثاني من الاتفاقية.

جرى التنسيق مع الجهات المعنيه والتوجه إلى العنوان المذكور، حيث تم العثور على النسر، إلا أن المبلغ عنه أكد عدم معرفته بمنع الاتجار في الكائنات البرية المعرضة للانقراض، موضحا أنه عثر عليه داخل منزله وكان يرعاه للحفاظ على حياته، وأبدى تعاونه في مصادرته.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، معاينة النسر فور مصادرته والتأكد من سلامته، وتم نقله إلى محمية "أبوجالوم" بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بدهب، ويتم حاليا توفير الرعاية المناسبة له وتغذيته وإعادة تأهيله استعدادا لاطلاقه بالبرية في بيئة مناسبة.

وأشادت فؤاد بدور المجتمع المدني في حماية الحياة البرية والإبلاغ عن حيازة النسر بالمخالفة للقانون، وهو ما يعكس الوعي بأهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج الوزارة في نشر الوعي بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض؛ للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع أو حيازة تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس أب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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