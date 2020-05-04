رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنلندا تعتزم تخفيف قيود كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:31 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم، عن عزمها تخفيف القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع من 10 إلى 50 شخصا، اعتبارا من أول يونيو المقبل، والسماح بإعادة فتح المكتبات والمتاحف.

وكانت فنلندا فرضت هذه الإجراءات في مارس الماضي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الوزراء، سانا مارين، في مؤتمر صحفي متلفز: الإبقاء على حالة الطوارئ التي أعلنت في مارس الماضي.

وأضافت مارين، عقب محادثات حكومة استمرت يومين بشأن مزيد من تخفيف القيود، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات جديدة إذا تغير الوضع فيما يتعلق بالفيروس القاتل سريعا.

وقال وزير التعليم الفنلندي، لي أندرسون، إن توصيات صدرت للجامعات والمدارس الثانوية بمواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية فصل الربيع.

وأكد الوزير أن المدارس الابتدائية والإعدادية ستعود لفتح أبوابها اعتبارا من يوم 14 مايو الجاري، وفقا للقرار الذي أعلن الأسبوع الماضي، وتم بالفعل إعادة فتح المدارس بالنسبة للصفوف الثلاثة الأدنى.

وقالت الحكومة إنها ستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي تدريجيا اعتبارا من شهر يونيو المقبل، ولكن التشريع الخاص بذلك لم يصدر بعد.

موضوعات متعلقة

«ليلة الإطاحة بتميم».. طلقات النيران تضىء الدوحة والنظام يخفى السبب

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

متحدث الحكومة: وضع كورونا قد ينقلب 180 درجة نتيجة الاستهتار

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ