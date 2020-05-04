رئيس أوكرانيا: الخروج من العزل «بسرعة» ثمنه 120 ألف وفاة

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن خروج بلاده من العزل الصحي سيكون تدريجيا.. مشيرا إلى أن التعجل في هذه العملية سيقود إلى نتائج كارثية.وفي خطاب متلفز وجهه إلى المواطنين، وفقا لقنوات روسية، مساء اليوم الإثنين، اعترف زيلينسكي بأن الحجر الصحي أثر على الاقتصاد الوطني تأثيرا سلبيا وتسبب بخسائر "موجعة"، لكنه أشار إلى أن "الخسائر المحتملة الناجمة عن ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات ستكون كارثية".وتابع: "وفقا للدراسات، فإن تبعات الإلغاء التام للحجر الصحي ستكون صادمة. إذا عدنا غدا إلى نمط حياتنا الطبيعي، سيسفر ذلك عن 120 ألف وفاة إضافية حتى نهاية هذه السنة"، موضحا أن هذا ما يفسر ضرورة أن يتم التخفيف من إجراءات الحجر الصحي على مراحل، معلنا إلى أن رفع المجموعة الأولى من القيود سيتم في 11 مايو الجاري، مع إعادة فتح الحدائق العامة والمنتزهات، وصالونات التجميل، والشرفات الصيفية المفتوحة للمقاهي والمطاعم.ولفت إلى أن الإحصاءات المتعلقة بوباء كورونا تبعث على تفاؤل، موضحا أن أوكرانيا سجلت حتى الآن 12 ألف حالة إصابة بالفيروس فقط، وليس 200 ألف كما كان ممكنا أن يحدث.وختم رئيس أوكرانيا بالقول: إن الفضل في تفادي بلاده السيناريو الأسوأ، يعود إلى الإجراءات الصارمة التي جرى اتخاذها في الوقت المناسب، وأداء الأطباء الأوكرانيين الذين أظهروا "مهنيتهم العالية وشجاعتهم وتفانيهم وهم في الخطوط الأولى من محاربة فيروس كورونا".