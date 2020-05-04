زاهي حواس: آثار مصر كانت تُباع بصفة رسمية حتى عام 1983

قال زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن عرض الآثار في متاحف عالمية، أمر مختلف تمامًا عن سرقة الآثار، ومن حق وزارة الآثار عرضها فى متاحف الخارج، وتعود علينا بدعاية ضخمة وفلوس، وآثار مصر كانت تباع بصفة رسمية طبقًا للقوانين حتى عام 1983.وأضاف "حواس"، لبرنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة "القاهرة والناس" مع إيناس الدغيدى، أنه تم اختياره من ناشيونال جيوجرافيك، فى 2009، ضمن أشهر 9 مكتشفين فى العالم، كنت أنا الأجنبى الوحيد، واتعمل احتفال كبير وقتها، كانوا يريدون التعاقد معى، من خلال عرض محاضراتى وكتبي، ولكن كان لا بد من موافقة الحكومة المصرية، وأخذت موافقة فاروق حسنى، وهو ما ينفى فكرة إنى سهلت مهمة وتصاريح بعض الجهات للتصوير فى مصر.وأضاف "حواس"، يوم دخول "الروبوت" للهرم الأكبر، المصريين تابعوا هذا الحدث باهتمام كبير، لدرجة إنى قابلت رجل بيشحت قالى إنت هتدخل "الروبوت" امتى الهرم.. وعملنا اكتشافات هزت الدنيا كلها، لكن أعداء النجاح موجودين".