الإمارات: 11 وفاة و567 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، اليوم الإثنين، عن تسجيل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 14730 حالة إصابة حتى الآن.وأشارت الوزارة إلى تماثل 203 حالات جديدة للشفاء، حيث تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2966 حالة.كما تم الإعلان عن 11 حالة وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة.وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي لحكومة الإمارات، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، استمرار جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية للكشف المبكر عن المصابين، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة التي سُجلت تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا.