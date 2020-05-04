زاهى حواس يكشف حقيقة تعاقده مع مجلة أجنبية لتسهيل التصوير بالهرم

رد عالم الآثار زاهي حواس على اتهام المخرجة إيناس الدغيدى له في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بالتعاقد مع مجلة أجنبية لتسهيل التصوير في الأماكن الأثرية، وتسهيل تصوير فيلم داخل الهرم.وقال حواس إنه لم يسهل أى شيء وبالنسبة للتعاقد، أوضح أنه اختير من مجلة «ناشوينال جيوجرافيك» ضمن أشهر 9 مكتشفين في العالم، وحضر احتفالًا ضخمًا حضره السفير نبيل فهمي في واشنطن.وأضاف: «كانوا عاوزين يتعاقدوا على كل محاضراتي وكتبى، وأنا من حقي التعاقد على كتب ومحاضرات، لكن بعد موافقة من الحكومة المصرية، وبالفعل حصلت على موافقة الوزير فاروق حسني».وتابع: «تعاقدوا على الكتب والمحاضرات، لكن لم أسهل لهم أى حاجة، كل الأفلام الوثائقية عملتها القناة ديسكفرى، العالم كله كان سهران يشوف الروبوت وهو داخل الهرم».