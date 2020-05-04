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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 رحلات لإعادة العالقين من العراق والهند وتنزانيا والسودان غدًا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:59 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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تسير شركة «مصر للطيران»، غدًا الثلاثاء، رحلتين من مطار القاهرة الدولى لإعادة المصريين العالقين في الخارج بعد تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر في إطار جهود الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وتسير الشركة الرحلة الأولى إلى بغداد والثانية إلى نيودلهى، كما تسير شركة «إير كايرو» إحدى شركات وزارة الطيران المدنى رحلة إلى دار السلام، ومنها إلى الخرطوم، وتعود الرحلات الثلاث إلى مطار مرسى علم.

ومن ناحية أخرى تسير وزارة الطيران المدنى رحلات إلى السعودية والكويت لإعادة العالقين المصريين فور اعتماد جدول التشغيل.

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