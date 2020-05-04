الصحة تبدأ في تطبيق نظام جديد لفحص كورونا: النتيجة خلال 12 ساعة

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنَّ الوزارة بدأت في تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا، بحيث تتم معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة، وهو أمر في غاية الأهمية في دعم إجراءات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروس.وأضاف "السبكي"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب منذ قليل، إن وزارة الصحة لا تفرج عن جثث الموتى الموجودة بالمستشفيات إلا بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، حرصًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الإصابة خصوصًا فيما يتعلق بعملية الدفن.ونوه السبكي بأن وزارة الصحة تعمل ليل نهار، وهناك غرفة عمليات على مدار الساعة لإدارة أزمة فيروس كورونا.