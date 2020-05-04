محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية بحي غرب (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك لتقييم الموقف الحالي ومتطلبات التطوير وتقديم خدمة أفضل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أن الحملة تضم 9 سيارات حمولة 5 أطنان، و3 سيارات تريلا حمولة 55 طنا، و3 مقطورات إضافية، 7 جرارات زراعية بمقطورة، و3 جرارات بحاوية، وسيارة بكساحه، ولودر، لافتًا إلي أهمية الحملة بما تحتويه من معدات وآلات تستخدم فى رفع كفاءة المناطق والقطاعات الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال ضمان تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة.كلف محافظ كفرالشيخ، بإعداد تقرير عن ساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة على حدة واستهلاكها من الوقود، وعدد السائقين العاملين، والأعمال المنفذة فعليًا، وغيرها من المعلومات والبيانات الفنية والمالية لتقييم الجدوى الاقتصادية لإستخدام هذه المعدات، بالإضافة إلي إعداد خريطة للأعمال المطلوبة التى يتطلب تنفيذها استخدام معدات الحملة، لإتخاذ ما يلزم لسرعة تذليل كافة العقبات وتسهيل حياة المواطنين، خاصة فى المرافق والخدمات الحيوية كالطرق ورفع المخلفات والقمامة والتجميل والتشجير وأعمال رفع الإشغالات والتعديات وغيرها.