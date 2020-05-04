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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:45 م
محمود عبد الشكور
محمود عبد الشكور
نضال ممدوح
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عن شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والتي يقوم بها الفنان أحمد العوضي في مسلسل الاختيار، قال الناقد الفني محمود عبدالشكور، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أحمد العوضي في دور هشام العشماوى يترجم بهيئته وبجديته وبهذا القناع الثابت على الوجه شخصية صعبة ومعقدة".

وتابع "عبدالشكور" موضحًا: "سؤال وهل هناك إنسان فعلًا بهذا الشكل الغاضب الدائم؟ الإجابة: نعم، هو أولًا ضابط صاعقة صارم وشرس، وهو ثانيًا مؤمن بأنه رجل سيذكره التاريخ كما يقول، أى أنه زعيم وقائد وصاحب رسالة، إنه من البداية يرى نفسه شخصًا مختلفًا وغير عادى، وهو ثالثًا قطع صلته بمجتمع يراه كافرًا".

وتابع: المفارقة الشعورية، كما يسمونها، جزء أساسى من الفكر التكفيرى، بل هى أول خطوة فيه "أنت لست مثل هؤلاء البشر الذين خدعتهم الدنيا، وجعلتهم يلهون ويلعبون، أنت جاد وحامل مسئولية خطيرة، وفى أحد المشاهد يتحدث العشماوى ترجمة لهذه المفارقة عن ضرورة وجود أقل قدر من الارتباط بأسرته حتى لا يضعف أو يتراجع، وهو رابعًا رجل حرب وقتال، ليس داعية أو واعظًا يستميل الناس أو من حوله، ليس هذا دوره، لا يحاور أو يناور، حياته خطوط مستقيمة وأبيض وأسود".

واختتم: "أحد مظاهر التحول والتطرف هذه الهيئة الجامدة، وهي بالمناسبة ليست حكرًا على جماعات التكفير الإسلامية، ولكنها فى كل جماعات العنف والقتل، وقد أدهشني ذات مرة أنني شاهدت فيلمًا إيطاليًا عن مقتل ألدو مورو رئيس وزراء إيطاليا على يد جماعة الألوية الحمراء، فوجدت نفس العبوس والوجه الكئيب الذى يتقنع به رجال التكفير والهجرة الذين قتلوا الشيخ الذهبى، بل إن تفصيلات القتل كانت متشابهة إلى حد كبير، للتعصب دين واحد وهيئة واحدة".

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