رئيس شعبة الدخان: 15% تراجعًا باستهلاك السجائر فى رمضان

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ استهلاك السجائر شهد تراجعًا بحوالي من 10% إلى 15٪ من أول أيام رمضان حتى الآن، وذلك نظرًا لطول ساعات فترة الصيام.وأكد إمبابي، لـ«الدستور»، أن فترة إغلاق القهاوي والكافيهات بسبب تداعيات فيروس كورونا، أدت إلى تراجع مبيعات المعسل بنسبة 98%، وذلك أدى إلى إغلاق أغلب المصانع المنتجة للمصانع لمدة شهرين.وتابع أن الشعبة تؤيد الحكومة في أي قرار أو إجراء تتخذه لمواجهة الوباء، مضيفًا أنه كان من المتوقع تحقيق إيرادات ضريبية من قطاع المعسل والسجائر بنحو 65 مليار جنيه خلال العام الجاري، ولكن إذا استمر هذا الوضع سيصعب تحقيق ذلك.