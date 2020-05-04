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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«هنجملها».. مبادرة جديدة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:40 م
توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مبادرة «هنجملها»، لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الصدر والحميات، لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل».

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، ومن جانب مبادرة "هنجملها"، الأستاذ محمد قبطان، منسق عام المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يتضمن زراعة عدد من الأشجار المثمرة والأطول أعمارًا في الأرض والأقل استهلاكًا للمياه، ومنها أشجار (الليمون، الزيتون، التين، وغيرها..) بمستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية، بهدف تشجير وتجميل وزيادة المساحات الخضراء بتلك المستشفيات والتى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير فى تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، لما للأشجار من دور حيوى فى التصدي للتغيرات المناخية، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حرصًا على إيجاد مناخ صحي للمرضى يسهم فى تحسين حالتهم الصحية.

ومن جانبه، كشف اللواء وائل الساعي، عن أن البروتوكول سيتم تنفيذه على مراحل متتالية، تتضمن المرحلة الأولى مستشفيات الحميات والصدر بـ6 محافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، والفيوم، والجيزة، ومرسى مطروح).

كما أشار محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها» إلى أن هذه المبادرة تأتى في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل»، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أنها تهدف أيضًا إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، بالإضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.
توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول

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