خيانة عهد الحلقة 11.. حلا شيحة تتوصل لمسرب فيديو جومانة مراد

خيانة عهد الحلقة 11

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، والتي جعلتها تنضم لقائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل.

تيام مصطفى قمر يلجأ إلى يسرا لتنقذه من والده

حلا شيحة تتوصل لمسرب فيديو جومانة مراد

خيانة عهد.. يسرا تقرأ الفنجان

لجأ "علي" تيام مصطفى قمر من عمته "عهد" يسرا لتنقذه من والده "مروان" خالد سرحان، بعدما هرب من المنزل لاكتشاف أسرته أنه تزوج عرفي، وقامت "عهد" بتأنيبه، ومن ثم طلبت من ابنها "هشام" خالد أنور، أن يقف بجانب "علي" ويساعده على الخروج من مشاعر الخوف والاضطراب.توصلت "فرح" حلا شيحة إلى مسرب فيديو "شيرين" جومانة مراد وذلك بعدما أخبرها صديقها الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات الخاصة بالهاتف المحمول، بعنوان المنزل الذي أرسل منه الفيديو، واكتشفت أن العنوان نفسه هو منزل شقيقها "مروان خالد سرحان، وتفاجأت "شيرين" جومانة مراد بحضور الشرطة إلى منزلها لإحضارها إلى القسم بسبب الفيديو الفاضح.وانتهت أحداث الحلقة بإصرار بتحدث "منعم" بيومي فؤاد عن رحلة سفرية كنوع من التغيير لأسرة "عهد" وحاولت صديقتها "أمال" سلوى عثمان بإقناعها بذلك، وسط أجواء عائلية وضحك هيستيري بسبب ردود أفعال "منعم" بيومي فؤاد ووإعرابه عن حبه الشديد لـ"عهد" دون خجل، وقامت "عهد" يسرا وأصرت على أنها تدخل فناجين القهوة الفارغة إلى المطبخ، وقصدت قراءة فنجان بعينه ولكن دون أن تكشف الأحداث من صاحب هذا الفنجان، ومن المقرر أن تكشف أحداث حلقة غد الثلاثاء عن باقي التفاصيل.