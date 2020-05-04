بنجلاديش تفتح أسواقها 6 ساعات لشراء احتياجات العيد

وسط حالة من الإغلاق فى مختلف أنحاء البلاد، قررت حكومة بنجلاديش، اليوم الإثنين، إعادة فتح المراكز التجارية، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل من أجل السماح للمواطنين بشراء احتياجاتهم قبل عيد الفطر.وأصدرت الحكومة قرارًا ينص على السماح لمراكز التسوق بالعمل لمدة 6 ساعات يوميًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من سماح رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد للمراكز التجارية بفتح أبوابها قبل عيد الفطر الذى من المتوقع أن يوافق يوم 23 مايو الجاري.وجاء في القرار الحكومي أنه "يتعين على المراكز التجارية الالتزام بالضوابط الصحية"، كما نص القرار على ضرورة أن يتيح أصحاب المحلات التجارية وسائل تطهير الأيدي عند مداخل المتاجر قبل فتح أبوابهم مرة أخرى.وأكد القرار، أن الضوابط الخاصة بحركة النقل في مختلف أنحاء البلاد ما زالت سارية.وفي وقت سابق اليوم، مددت الحكومة قرار الإغلاق في البلاد حتى 16 مايو، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد عشرة آلاف حالة، فيما أعلن مسئولو الصحة عن تسجيل 688 حالة إصابة جديدة، اليوم الإثنين.وذكرت مسئولة بوزارة الصحة في بنجلاديش تدعى نسيمة سلطانة، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 182 حالة منذ ظهوره فى البلاد مطلع مارس الماضي.