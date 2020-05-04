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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتانى يدعو إلى إلغاء ديون الدول الإفريقية للتصدى لكورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:31 م
الموريتاني محمد
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
وكالات
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دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إلغاء ديون الدول الإفريقية من أجل مساعدتها على التصدي للتأثيرات الكبيرة والانعكاسات السلبية لجائحة كورونا.

وقال ولد الغزواني، في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، خلال قمة قادة دول حركة عدم الانحياز التي عقدت، عبر الفيديو كونفرانس، إن موريتانيا تحيي المبادرات الأولى التي تم اتخاذها على مستوى مجموعة العشرين ونادي باريس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي باتجاه تخفيف مديونية الدول الأكثر فقرا: "إلا أننا نعتبر أن الحل الوحيد يكمن في إلغاء المديونية الخارجية لهذه الدول، نظرا لحجم التحديات المختلفة التي تواجهها اليوم".

ودعا الرئيس الموريتاني، دول عدم الانحياز إلى الدفع باتجاه المزيد من تضافر الجهود والخبرات وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم للرد بأساليب قوية ومبتكرة على التحديات الجسيمة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكر الرئيس الموريتاني، بالإجراءات التي اتخذتها بلاده مبكرا متمثلة في استراتيجية وطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تهدف من جهة إلى منع انتشار الفيروس وتفشي العدوى عبر سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية، ومن جهة أخرى إلى تخفيف آثار هذه التدابير على الوضع المعيشي للمواطنين خاصة الفقراء منهم.

وقال الرئيس ولد الغزواني، إن الاجراءات كانت ذات تأثير قوي على الظروف المعيشية للسكان، ما دعا الحكومة إلى إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، خصصت له الدولة مبالغ هامة.

ويهدف هذا الصندوق إلى التخفيف من تأثيرات هذه الجائحة على الفئات الهشة.

وسجلت في موريتانيا ثمان حالات مؤكدة شفيت منها 7 حالات، وسجلت وفاة واحدة.

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