مادونا تتبرع بمليون دولار لصالح جهود مكافحة كورونا

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا تبرعت بمليون دولار خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي انعقد لجمع التبرعات لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: أورزولا فون دير لاين في ختام مؤتمر المانحين اليوم: "تلقيت للتو رسالة تفيد بأن مادونا أعلنت الإسهام بمليون دولار لصالح رد الفعل العالمي لمكافحة فيروس كورونا".وذكرت فون دير لاين، أن المؤتمر جمع 4ر7 مليار يورو (07ر8 مليار دولار) من أجل تطوير لقاح وعلاجات واختبارات خاصة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت أن هناك حاجة إلى "المزيد" من الأموال خلال الأشهر المقبلة.