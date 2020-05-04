برلمانى يشيد بضوابط الإقامة الجديدة بالفنادق

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالضوابط التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، للإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.ولفت المسعود، في بيان، إلى أهمية توفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تضمن حماية النزلاء من الإصابة بالفيروس، لا سيما أن الفترة المقبلة تستلزم الالتزام بالتعليمات الوقائية حتى بعد إعلان الانتصار على الفيروس.وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق، والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل- سيسهم في التأكد من التزام الفنادق بتلك التعليمات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.وأضاف إلى أهمية تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة.