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الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأوروبية تستهل مايو بهبوط

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:18 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الإثنين، إذ عاد المستثمرون من عطلة عيد العمال ليجدوا أنفسهم أمام توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هددت واشنطن برسوم جمركية ضد الصين على خلفية فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع 2.7% في بداية سلبية للشهر، وذلك بعد أن سجل مكاسب بلغت 6% فى أبريل على خلفية آمال فى أن اقتصادات كبرى ستخرج مجددًا من عباءة إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس، ونزلت أسهم منطقة اليورو 3.8%.

وكانت الهزة الأكبر للقطاعات الحساسة للنمو الاقتصادي، بما في ذلك النفط والغاز وصناعة السيارات والخدمات المصرفية، وذلك بسبب احتمالات نزاع تجاري جديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهوى سهم تيسن كروب الألمانية 14% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أبلغ مجلس إدارتها العاملين في رسالة بأن الجائحة قد تتسبب في ضغط مالي جديد رغم بيع أنشتها في مجال المصاعد.

كانت الأسهم الأوروبية هبطت من أعلى مستوياتها في قرابة شهرين الأسبوع الماضي، بعد بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بينما أحجم البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ مزيد من الخطوات الكبرى على صعيد السياسة من أجل دعم الاقتصاد.

وأنهى المؤشر داكس الألماني الجلسة منخفضًا 3.6 بالمائة، في حين تراجع المؤشر كاك الفرنسى 4.2%، إذ انخفض سهما شركتي صناعة السيارات بي.إس.إيه ورينو على خلفية بيانات أظهرت أن نشاط تسجيل السيارات في فرنسا هوى بنحو 89% في أبريل.

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