رئيس النمسا يعترف بـ«المشاركة فى جرائم النازية»

اعترف الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، بمشاركة نمساويين في المسئولية عن جرائم النازيين.جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الاعتقالات النازية في ماوتهاوزن، إذ قال، في كلمة بثها على أحد حساباتها الإلكترونية، مساء اليوم الإثنين: "الكثير من النمساويين كانوا مذنبين".وأضاف أن الأحداث في معسكرات الاعتقال النازية ظلت حتى اليوم، بمثابة "جرح مفتوح في تاريخ النمسا".وكان معسكر ماوتهاوزن في النمسا والمعسكرات النازية الأخرى خارجها، قد تم تحريرها من قبل قوات أمريكية مطلع مايو 1945، قبل أيام قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.وتابع الرئيس النمساوي: "ننحني، اليوم أيضا، أمام ضحايا ذلك الوقت، ونحن مذهولون وممتلئون بالخجل"، ورأى أن المواليد الجدد يتحملون المسئولية أيضا حتى وإن لم يرتكبوا ذنبا.وقال: "إن على الجيل الشاب أن يكون يقظا، وألا يقبل التمييز ببساطة لأن ماوتهاوزن لم تهبط من السماء".