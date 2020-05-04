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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 11.. عشماوي يخطط لتفجير مكتب المخابرات بالإسماعيلية

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:23 م
عشماوي
عشماوي
أمير محمد خالد
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يبدأ مسلسل الاختيار الحلقة 11 على قناة on e بشعور هشام عشماوي ببعض الندم بعد قتل المجندين وعندما يواجه صديقة عماد يأكد له أن أول مرة هي الأصعب لأنه لا ينساها نهائيا ويطلب منه أن يقوم بعملية قتل جديدة في أسرع وقت، كما يقوم المنسي بالاطمئنان على المجند ياسر الذي يتواجد معه في الكتيبة بعد مرضه بعدما يأتي بدكتور للكشف عليه ويطلب منه أن يلتحم مع المجندين ويخرج من حالة الوحده الذي يعيشها بمفرده.

مسلسل الاختيار الحلقة 11


كما يقوم المنسي بالهجوم على أحد المزارع في سيناء ظنا منه أن الإرهابي هشام عشماوي يتواجد بها لكن ينجح في العملية ويقبض على عدد من الإرهابيين ولكن هشام عشماوي ليس بينهم، كما يطلب هشام عشماوي من أبو عبدالله القيام بعملية جديدة لقتل عدد من جنود الجيش المصري ويوافقه الرأي ويخرج على رأس مجموعة من الإرهابيين هو وصديقه عماد.

ينضم أبو سعد الجنوبي لتنظيم الإرهابيين في المجموعة الذي يتواجد به هشام عشماوي، كما يقوم هشام عشماوي بعملية جديدة في قتل عدد من المجندين والضباط بالقوات المسلحة أثناء خروجهم من عملهم لأجازة، ومن ناحية أخرى يغضب المنسي بشدة بعدما يقوم بعملية الهحوم على أحد مزارع الإرهابيين ولا يجد بينهم هشام عشماوي ويطلب منه القائد الخاص به التمهل وعدم التفكير في الإرهابي هشام عشماوي بشكل كبير حتي يشتت تفكيره.

تنتهي الحلقة الحادية عشر بعدما يتأكد المنسي بأن هشام عشماوي ليس متواحد بسيناء وأنه بحسب رأيه خلف ما يحدث على طريق الإسماعيلية من قتل الضباط والمجندين، كما يطلب أبو عبدالله من هشام عشماوي وضع خطة لتفجير مكتب المخابرات الحربية في الإسماعيلية بسبب تردد المواطنين عليه ليخبروهم بأي شيء غريب.

مسلسل الاختيار الحلقة 11 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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