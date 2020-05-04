الأردن وإستونيا يبحثان تعزيز التعاون فى مواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، سبل تعزيز التضامن والتعاون في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية، خصوصًا في ضوء تولي إستونيا الرئاسة الحالية لمجلس الأمن.وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، استمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر حول الجهود الدولية لبلورة استراتيجية دولية للتعامل مع الجائحة وانعكاساتها وإزاء الملفات الإقليمية، خصوصًا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود السلمية وقضية اللاجئين، مشيرا إلى متانة العلاقات بين بلديهما الصديقين والحرص المشترك على تطويرها.