تركيا تسجل 64 وفاة و1614 إصابة جديدة بكورونا

اعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، مساء اليوم، عن تسجيل 64 حالة وفاة، و1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح الوزير التركي في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين، أن إجمالي الإصابات بتركيا وصل إلى 127659، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3461 حالة.وتحتل تركيا المرتبة السابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات وسط انتقادات للرئيس رجب أردوغان وحكومته لفشله في التعامل مع الوباء منذ البداية ورفضه اتخاذ إجراءات احترازية.