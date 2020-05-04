زيادة الاستثمارات فى تونس خلال الربع الأول من 2020

تضاعف حجم الاستثمار في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب ما أفادت به الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم الإثنين، في وقت تلقى أزمة وباء فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد.وكشفت هيئة الاستثمار من خلال مؤشرات نشرتها وكالة الأنباء التونسية، أن عدد المشاريع المصرح بها زادت بنسبة 120% في الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.كما زادت المبالغ الاستثمارية المصرح بها بنسبة 150% لتبلغ 933 مليون دينار.وأوضحت الهيئة أن حجم المساهمة الأجنبية في هذه المشاريع التي ستوفر قرابة خمسة آلاف موطن شغل، قد بلغ 62%.وتغطي المشاريع الجديدة أو التي تشهد أشغال توسعة، في أغلبها قطاعات الصناعة والطاقة.وتستعد تونس لأسوأ ركود اقتصادي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، بسبب آثار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب في توقف آلاف المصانع وتسريح عمال بفعل الحجر الصحي العام.وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التونسى بنسبة 4.3% في 2020.