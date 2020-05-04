الشيوخ الفرنسي يرفض خطة الحكومة لإنهاء الإغلاق

رفض مجلس الشيوخ الفرنسي، خطة الحكومة لإنهاء الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، اعتبارا من 11 مايو، في تصويت رمزي، لن يعرقل الخطة.وصوت مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى بالبرلمان)، الذي تهيمن عليه المعارضة المحافظة، بواقع 89 صوتا مقابل 81 صوتا لمعارضة الخطة المقدمة من رئيس الوزراء إدوارد فيليب. ولا يوجد أي أثر قانوني للتصويت.وأثناء تقديم الخطة، قال فيليب: إن الإغلاق كان ضروريا لمنع انهيار الخدمات الصحية ولكن "تكلفته البشرية والاجتماعية والاقتصادية هائلة"، إلا أن رئيس مجلس الشيوخ المحافظ برونو ريتايلو اتهم الحكومة بأنها "بددت" ثقة الجمهور بمواقف غير واضحة بشأن استخدام الأقنعة والاختبارات التشخيصية.