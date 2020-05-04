محمد الشناوى يسجل أغرب رد فعل فى رامز مجنون رسمى





مقلب رامز جلال في محمد الشناوي



وقدم رامز جلال، الشناوي، بمقدمة ساخرة بسبب طوله الشديد والذي لا يتناسب مع "كرسي الحقيقة"، الذي يجلس عليه الضحية.



وسجل محمد الشناوي أغرب رد فعل منذ بداية البرنامج إلى الآن بعد رؤيته لرامز جلال، يخرج من البوستر الخاص به بعد أن علق عليه قائلًا: "أنا بستنى رامز كل رمضان".



وتم الإيقاع بمحمد الشناوي، من خلال الفنانة اليمنية أروى، والتي أوهمته أنه سيشارك في برنامج "كرسي الحقيقة".



ويختلف رامز جلال، عن كل عام حيث يظهر أمام الضيف، وينفذ في مقلب برنامج رامز مجنون رسمي بنفسه اعتمادًا على تقييد الضيف في الكرسي.







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انضم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ضحايا الفنان رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.