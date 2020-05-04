دراسة: كل يوم للإغلاق الاقتصادى بسبب كورونا يزيد من عدد العاطلين

انتهت دراسة ألمانية إلى أن كل يوم من أيام الإغلاق الاقتصادى، بسبب أزمة كورونا يزيد من عدد العاطلين.وأعد الدراسة العالمان تانيا باور وإنتس فيبر من معهد أبحاث سوق العمل والوظائف، وتم نشر النتائج على موقع إلكتروني متخصص.وذكر العالمان في نص الدراسة: "خلصت تقديراتنا إلى أن كل يوم من الإغلاق الاقتصادي أو قيود الخروج، قد زاد من البطالة بشكل كبير".ورأى العالمان أنه من غير المستبعد أن تستمر البطالة المرتبطة بأزمة كورونا حتى بعد إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد، على سبيل المثال عند انتهاء المهلة الزمنية لفسخ العقد.وطالب العالمان بأن يتم في إطار استراتيجية الفتح بحث كل الإمكانيات لإتاحة تنشيط الاقتصاد في ظل مكافحة انتشار الفيروس.كانت الوكالة الاتحادية للعمل طرحت إحصائيات أبريل 2020 في الأسبوع الماضي، وكشفت هذه الإحصائيات عن ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا بمقدار 308 آلاف شخص مقارنة فى مارس الماضى، وهو ارتفاع غير معتاد في هذا الوقت من العام، حيث جرت العادة أن ينخفض عدد العاطلين في أبريل من كل عام لعوامل موسمية.