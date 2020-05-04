استقالة نائب رئيس أمازون بسبب طريقة تعامل الشركة مع أزمة كورونا

أعلن أحد نواب رئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون استقالته من منصبه، منتقدا قيام الشركة بفصل العمال الذين أعربوا عن مخاوفهم من ظروف العمل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).كانت أمازون قد طردت عددا من العمال الذين حذروا من المخاطر الصحية، نتيجة إصرار الشركة على مواصلة العمل بكامل طاقتها، في ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية نتيجة بقاء الناس في المنازل خوفا من العدوى بالفيروس.وقال تيم براي الذي يعمل في قطاع خدمات الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفسز": "شعرت بالفزع من قيام أمازون بفصل العمال الذين أثاروا ضجة حول خوف عمال المستودعات من فيروس كوفيد19-".وأضاف براي في رسالة عبر الإنترنت إن قرار فصل العمال "استهدف خلق مناخ من الخوف" بين عمال أمازون.وقال: إن قرار استقالته سيكلفه أكثر من مليون دولار و"أفضل وظيفة عمل فيها على الإطلاق"، معربا عن شعوره بـ"الحزن البالغ".وفي حين زاد الطلب على خدمات أمازون، فإنها حذرت في الأسبوع الماضي من الزيادة الحادة في تكلفة العمل في ظل تفشي الوباء وأنها قد تحتاج إلى إنفاق 4 مليارات دولار إضافية.