جمال شعبان: إهمال جلطة الشريان الرئوى يؤدى للوفاة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن جلطة الشريان الرئوي قاتلة، وقد تحدث بسبب الجلوس في الطائرة لفترة طويلة لمدة 14 ساعة، حيث يشعر الشخص بألم في ساقه ويعتقد أنه إرهاق وقد يؤدي إهمال علاجها إلى الموت المفاجئ بأزمة قلبية مفاجئة.وأشار شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد إلى أن مرضى السكر يشعرون أحيانا بآلام في أقدامهم بسبب الشرايين الطرفية.وأوضح أن الشكوى من قصور في الشرايين التاجية أو تصلب في الشرايين يدفعنا للحديث عن الفرق بين الشرايين والأوردة وأعراض القصور في الشرايين.وأضاف، أن الشريان لا يرى ولكن يحس بالنبض بينما الوريد يرى.وتابع أن الأوردة عبارة عن الصرف بعد التغذية من الشرايين ولكن يحدث اعادة تصنيع وتنقية فكل الأوردة دم غير نقي بدون أوكسجين ماعدا الأوردة الرئوية الأربعة.وأوضح قائلا: "عمرك الحقيقي هو عمر شريانك فالشرايين التاجية لديها القدرة على التمدد وتفرز أشياء تمنع التجلط ويحدث تصلب الشرايين عندما تفقد القدرة على التمدد".وأشار إلى أن أسباب تصلب الشرايين كثيرة أهمها الضغط والكولسترول والتدخين والسمنة والتوتر.