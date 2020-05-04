المصريون يجبرون خاطر طفل يتيم فى «ورطة إنسانية» (فيديو)

سلطت الحلقة الحادية عشرة من برنامج «ورطة إنسانية»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الإثنين، الضوء على العطف على الأيتام.وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لطفل يتيم يقطن في إحدى دور الأيتام خرج مع مشرفيه للتنزه بعد شعوره بالحزن لعدم زيارة أحد له في يوم عيد ميلاده.وتفاعل المواطنون مع الطفل بمجرد طلب المشرفين، منهم التحدث مع الطفل ومحاولة التخفيف من حزنه؛ حيث حاولوا التخفيف من واقع الأمر عليه باستخدام العبارات التي تدل على الأمل منها: كلنا جنبك ماتزعلش، هنيجي نزورك علطول ونلعب معاك، عايز أشوف ابتسامتك دلوقتي.وكانت من المواقف المؤثرة عندما قال له أحد المواطنين:"هسيب شغلي وكل حاجة وأقعد معاك النهاردة".كما عرض أحد المواطنين، الذهاب معه لشراء كعكة للاحتفال بعيد ميلاده، ومنهم من عرض أموالًا عليه.ووعده مواطن بالذهاب إليه ثانى أيام عيد ميلاده والاحتفال به وشراء هدية له.