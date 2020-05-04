أسقف المنيا يلتقى خدام الإيبارشية أون لاين



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.



وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.



التقى الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، أمس خدام الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص نيافته على مشاركة الخدام والكهنة في اجتماعات "أونلاين"، لدعم التواصل معهم بشكل مستمر خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.