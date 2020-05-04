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الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السودان ينشئ بورصة للذهب

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:11 م
رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان
وكالات
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قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك في بيان، اليوم الإثنين، إن ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا سينشئ بورصة للمعدن النفيس وسيجعل السعر مطابقا للمعدل العالمي.

بدأ السودان في يناير السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في إجراء يستهدف القضاء على التهريب واجتذاب نقد أجنبي إلى خزانة البلاد التي تعاني أزمة سيولة.

وقبل القواعد الجديدة، كان البنك المركزي يشتري الذهب بخصم عن السعر العالمي، ونتيجة لذلك كان يجري تهريب ما يقدر بين 70 بالمئة و80% منه إلى الخارج، بحسب مسئولين حكوميين، وهو ما أضر بخزينة الدولة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن السودان أنتج 93 طنا من الذهب في 2018، مما يجعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.

وأضاف البيان أن السودان سينشئ أيضا صندوقا استثماريا للتبرعات من القطاع الخاص.

لم يتعاف الاقتصاد المتعثر للبلد الأفريقي بعد الإطاحة قبل عام بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود.

وتحاول الحكومة الانتقالية التغلب على عجز في الوقود والقمح اللذين يجري استيرادهما والمدعومين بشكل كبير. ويبلغ التضخم أكثر من 80ٌ%، بحسب إحصاءات رسمية.

ويشهد البلد، الذي يعيش أزمة منذ أن فقد أغلب ثروته النفطية بانفصال الجنوب في 2011، عجزا حادا في النقد الأجنبي. وصعد الدولار إلى نحو مثلي السعر الرسمي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء هذا الأسبوع.

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