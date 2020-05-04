القبض على مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل مهندس معماري حر بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي.وذكرت الهيئة أن المتهم الأول طلب وتقاضى مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات البنائية للمركز، وإصداره شهادة مطابقة أعمال التى تمكن مُلاك المركز من الحصول على الترخيص اللازمة لإدخال المرافق بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما.