النيابة تطلب التحريات بشأن اتهام شخصين بالاتجار فى الهيروين بالقاهرة

طلبت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شخصين لهما معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر للوقوف علي ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول بقصد الاتجار.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.