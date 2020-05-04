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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفارة مصر بالكويت: تسيير أولى رحلات مخالفى الإقامة الأسبوع الجارى

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:33 م
رحلات
رحلات
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أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الإثنين، عن بدء تسيير أولى رحلات مخالفي الإقامة من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن الأسبوع الجارى.

وقالت السفارة المصرية، في بيان: "تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزا الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأى حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".

وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم إيفاد مسئولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ؛ للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور المسئولين الكويتيين، وتمت دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أى مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجارى، مع إعادة التأكيد على استعداد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، لاستقبال ممثلي مخالفي الإقامة في مقر السفارة في أى وقت، إلى جانب الزيارات التي قامت بها القنصلية لمراكز الإيواء خلال الفترة الماضية.

وأضافت السفارة: "أنها تتابع مع المسئولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة؛ حيث وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في هذه المراكز نهاية الأسبوع الماضي، والتي تمت موافاة القاهرة بها، علمًا بأنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، على أن تتبعهما رحلات أخرى خلال الفترة القادمة"، لافتة إلى أن السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم.

وأهابت السفارة المصرية لدى الكويت، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيرى الشغب ومروجي الشائعات.

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