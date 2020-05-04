«صيدلة حلوان» تقدم نصائح لزيادة المناعة لمواجهة كورونا

قدمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، نصيحة جديدة عن بعض الأطعمة والمشروبات لزيادة المناعة في رمضان ولمواجهة فيروس كورونا، في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.تقدم نصيحة اليوم الدكتورة ياسمين أبوزيد، المدرس بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة حلوان، حول مجموعة من الأطعمة التي تسهم في زيادة المناعة ومن أمثلتها:1- الأطعمة المحفزة للمناعة مثل الزنجبيل، البصل، العسل، الثوم، السبانخ.2- مشروبات غنية بفيتامين سى: الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجوافة، والفراولة.3- الأغذية الغنية بفيتامين أ: الجزر، الخضروات الورقية، الطماطم، المشمش المجفف، الشمام، الكبدة، البطاطا.٤ - الأطعمة الغنية بالأوميجا 3: زيت الزيتون، الأسماك، السبانخ، الجوز، فول الصويا.٥- الابتعاد عن أكل الحلويات والسكريات والأغدية المعلبة.