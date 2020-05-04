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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تتعهد بتقديم ألمانيا 525 مليون يورو لتطوير لقاح ضد كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:25 م
ميركل
ميركل
ا ش ا
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تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتخصيص مبلغ 525 مليون يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا.

جاء ذلك على خلفية مؤتمر المانحين الذى تم عقده عبر الفيديو كونفرانس، ودعت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الإثنين.

وأضافت ميركل، أن جائحة كورونا تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود الدولية، من خلال تعاون دولى متعدد الأطراف، وعبرت عن استيائها من عدم استعداد الجميع للتعاون المشترك للخروج من الأزمة، لافتة إلى أن بلادها ستسهم في ذلك على نحو فعال.

يشار الى أن وزيرة البحث العلمى الألمانية، أنيا كارليتسيك، قد حذرت من رفع سقف التوقعات فيما يخص تطوير لقاح مضاد لكورونا، قائلة: "إن خروج لقاح للنور لن يكون قبل منتصف العام المقبل، على أقل تقدير بشأن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة".

وأضافت الوزيرة الألمانية، خلال مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الإثنين: "لا ننتظر أن تحدث معجزة"، وكشفت عن برنامج لتطوير اللقاح وتصنيعه في ألمانيا، موضحة أن البرنامج يقوم على دعم شركات الأدوية والمجموعات البحثية والتوسع في الاختبارات السريرية للقاحات.

وكانت المستشارة الألمانية قد أطلقت، ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا.

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