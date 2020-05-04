زعماء العالم يتعهدون بـ8 مليارات دولار لمكافحة كورونا

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن زعماء العالم تعهدوا بتقديم 8 مليارات دولار، اليوم الاثنين، لمكافحة جائحة فيروس كورونا.وقالت فون دير لاين في ختام مؤتمر رأسته بشأن التعهد بمكافحة كورونا "خلال بضع ساعات فقط تعهدنا جماعيا بتقديم 7.4 مليار يورو(8.7 مليار دولار) للأمصال والتشخيصات والعلاج" لكوفيد-19.وأضافت: "هذا سيساعد على بدء تعاون عالمي غير مسبوق".