البابا فرنسيس: ليحلّ السلام فى العائلات والوحدة فى الكنيسة

ترأس قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الفاتيكان؛ صباح اليوم، القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان.وقال بابا الفاتيكان خلال كلمته في صلاة القداس الإلهي: نصلّي اليوم من أجل العائلات في زمن الحجر الصحي هذا لكي تسعى كل عائلة منغلقة فى البيت إلى القيام بالعديد من الأمور الجديدة بإبداع مع الأطفال والجميع لكي تسير قدمًا؛ ومن ثمَّ هناك أيضًا أمر آخر، إذ نجد أحيانًا العنف المنزل.وأضاف: "لنصلِّ من أجل العائلات لكي تستمرّ بسلام وإبداع وصبر في هذا الحجر الصحّي".وتابع بابا الفاتيكان: "هناك أفكار ومواقف تولّد الانقسام لدرجة أن الانقسام يصبح أهمّ من الوحدة"، مختتمًا: "ليحرّرنا الرب من بسيكولوجيا الانقسام وليساعدنا لكي نرى ذلك في يسوع، ذلك الأمر العظيم بأننا جميعًا إخوة فيه وهو راعي الجميع".