إنهاء خدمة عامل بأوقاف الإسكندرية فتح زاوية لصلاة الجمعة

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة العامل عادل إبراهيم حسن حلافي، لمخالفته تعليمات الوزارة الخاصة بغلق المساجد.جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية وطلب مدير المديرية بإنهاء خدمة المذكور لقيامه بفتح زاوية الودود بحي اللبان التابعة لإدارة الجمرك بمديرية أوقاف الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 1 5 2020م لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وقد تحرر ضده محضر بالواقعة.وأكدت أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.